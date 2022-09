Grazi Massafera revela voto para presidente

- Publicidade -

Nesta quinta-feira (29/9), Grazi Massafera surpreendeu seus seguidores e fãs ao publicar uma foto com um vestido vermelho, e aproveitou para falar de política.

“Passando de vermelho no seu feed pra dizer que o voto é nosso maior instrumento. Quando eu voto deposito na urna todos os desejos de quem sonha com o melhor pra si e pros seus. E o meu voto não é um apoio incondicional, é um voto pela democracia, pelo direito de cobrar, vigiar e fazer críticas, com certeza”, iniciou a atriz.

Ela ainda falou sobre como chegou a essa decisão de apoiar o ex-presidente Lula para presidência. “Porque o que eu acredito pro nosso futuro é um Brasil sem armas, com educação, emprego, comida no prato, que respeite as minorias e cuide de nossas florestas. O voto é secreto? Pra mim sempre foi, mas quando temos que escolher um lado que significa escolher a humanidade a gente tem pressa e precisa ter esperança já no primeiro turno. Simbora!”, declarou.

No final do texto ela ainda usou a hashtag “#Lula13”, para não restar dúvidas quanto ao seu voto e apoio. A atriz estará na primeira fase de “Travessia” vivendo a mãe de Jade Picon.

Fonte: Correio Brasiliense