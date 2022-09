Grávida é brutalmente agredida por adolescente; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma mulher grávida, de 37 anos, foi brutalmente agredida por uma adolescente de 15 anos. O caso aconteceu na cidade de Perth, na Austrália, na segunda-feira (5). O momento foi flagrado por uma câmera de segurança.

A mulher, gestante de cinco meses, caminhava e levava o carrinho com dois filhos pequenos, quando a adolescente se aproximou de patinete e começou o ataque.

A adolescente chega por trás da mulher e a puxa pelos cabelos. A mãe ainda tenta segurar o carrinho que vira, enquanto ela é jogada no chão e arrastada.

O carrinho fica caído com as crianças de costas e pernas para cima. As crianças choram e esperneiam, enquanto a mulher tenta lutar contra a agressora, que desfere socos em sua cabeça.

Autoridades australianas encaminharam a mulher para o hospital. A adolescente foi presa por tentativa de roubo. A jovem ainda xingou os policiais no momento em que foi detida. A adolescente será apresentada ao tribunal no dia 13 de setembro.

Veja o vídeo: