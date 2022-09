Governo anuncia novo valor do teto do INSS 2023. Confira!

- Publicidade -

De acordo com os números do Orçamento 2023, protocolado no Congresso Nacional nesta quarta-feira, 31, o teto das aposentadorias e demais benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve subir dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.612,38 em 2023. Os números acompanham o crescimento da inflação para este ano, em 7,41%.

Junto com a previsão, o governo federal também traz a estimativa do salário mínimo para o ano que vem, com valor de R$ 1.302. Muitos segurados do INSS recebem esse valor em folha, incluindo aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BCP), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Reajuste final

Apesar das previsões, a correção oficial do salário mínimo pela inflação será conhecida oficialmente a partir de janeiro de 2023, depois que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar os números das altas dos preços deste ano.

Os benefícios da previdência são corrigidos tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. Para este ano, a inflação prevista pelo governo está em 7,41%, apesar de economistas acreditarem na queda do índice.

Até julho deste ano, o INPC marcava 10,12%, de acordo com o IBGE. No entanto, o índice apresentou deflação de 0,6% na comparação com maio, resultado puxado pela queda dos combustíveis devido o corte no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Valor da aposentadoria em 2023

Confira a seguir a previsão de pagamento de aposentadorias e pensões para os beneficiários conforme a previsão da inflação 2023. Lembrando que não foi anunciado aumento real, apenas a manutenção do poder de compra.

Observe:

Valor do benefício em 2022 (em R$) Para quanto pode ir em 2023 (em R$) 1.212 1.302 1.300 1.396 1.400 1.504 1.500 1.611 1.600 1.719 1.700 1.826 1.800 1.933 1.900 2.041 2.000 2.148 2.100 2.256 2.200 2.363 2.300 2.470 2.400 2.578 2.500 2.685 2.600 2.793 2.700 2.900 2.800 3.007 2.900 3.115 3.000 3.222 3.100 3.330 3.200 3.437 3.300 3.545 3.400 3.652 3.500 3.759 3.600 3.867 3.700 3.974 3.800 4.082 3.900 4.189 4.000 4.296 4.100 4.404 4.200 4.511 4.300 4.619 4.400 4.726 4.500 4.833 4.600 4.941 4.700 5.048 4.800 5.156 4.900 5.263 5.000 5.371 5.100 5.478 5.200 5.585 5.300 5.693 5.400 5.800 5.500 5.908 5.600 6.015 5.700 6.122 5.800 6.230 5.900 6.337 6.000 6.445 6.100 6.552 6.200 6.659 6.300 6.767 6.400 6.874 6.500 6.982 6.600 7.089 6.700 7.196 6.800 7.304 6.900 7.411 7.000 7.519 7.087,22 7.612,38

Fonte: Edital Concursos Brasil