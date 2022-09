Golpista coreano finge ser ator e leva dinheiro de brasileira

Um golpista fingiu ser o ator sul-coreano Park Bo Gum (foto) e recebeu quase R$ 50 mil de uma mulher brasileira.

A vítima é moradora de Ribeirão Preto (SP), cidade de 720 mil habitantes numa área de 650 km² a 315km da capital paulista.

A mulher afirmou que ficou iludida porque o homem se comunicava com ela pela rede social, num perfil que seria de Park Bo-Gum, e disse que queria vir ao Brasil para conhecê-la.

A polícia investiga o caso. O golpista enviava montagens para a vítima, com mensagens de amor como se fosse o ator.

Quando a vítima desconfiou, o golpista enviou mensagens que incluíam ameaças. Disse que iria fazer com que ela chorasse.

Nascido em 16/6/1993, Park bo-Gum é ator e cantor. Começou a carreira em 2011 e vem conquistando cada vez mais projeção internacional.

Ele também toca piano, instrumento que começou a praticar ainda na infância. Foi pianista do coral da igreja que ele frequentava.

Park Bo-Gum também procurou ter uma formação sólida no ramo de interpretação. Por isso, se formou em Teatro Musical na Universidade Myongji. Ele obteve seu título de bacharelado em 2018.

Ele ficou famoso em 2015, ao interpretar um advogado psicopata na série Hello Monster.

Depois, viveu um gênio jogador de Go ( jogo de estratégia abstrato de tabuleiro para dois jogadores cujo objetivo é cercar mais territórios do que o oponente) em Reply 1988.

Em 2016, encarnou um príncipe herdeiro de Joseon em Love in the Moonlight

Sua participação nessa produção exibida pela Netflix fez com que ele recebesse o título de

O ator tem fama de ser gentil e educado, com personalidade idônea, o que também ajuda na construção de sua carreira . Sua influência na cultura pop de seu país foi apelidada de

Ele nasceu em Seul (foto), capital da Coreia do Sul, 9,8 milhões de habitantes em 605 km².. Seu nome próprio

Park é o artista mais jovem a ser nomeado como ator do ano pela empresa de pesquisa Gallup Korea.

Ele também é o primeiro ator a liderar a lista de Celebridades Mais Poderosas da Coreia pela Forbes.

Por causa do golpe sofrido pela brasileira, o Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo (SP) emitiu um alerta sobre crimes de extorsão praticados pelo administrador do falso perfil.

As autoridades divulgaram algumas informações para evitar que pessoas caiam em golpes com pedido de dinheiro.

Brasil e Coreia do Sul fazem parte do acordo internacional de isenção de visto de turista. Por isso, não há cobrança na imigração, exceto tributações de mercadorias para fins de comércio.

Artistas coreanos e as agências que os representam não pedem dinheiro pela internet.

É preciso verificar se o perfil é oficial, pois golpistas usam fotos verdadeiras (que golpistas recortam) para criar perfis falsos.

Se for vítima de golpe, não tente extrair informações do golpista. Procure a autoridade policial imediatamente.

Fonte: Noticias do Dia Online