Goleiro Bruno deposita parte do valor da pensão alimentícia e diz ter caído em golpe de ‘Faraó dos Bitcoins’

Bruno mora em Cabo Frio, interior do Rio, onde cumpre prisão domiciliar. Segundo o assessor, ele pretende pagar a dívida até o próximo mês, quando fará o sorteio de um carro doado por um fã. A pensão mensal é de dois salários mínimos e, segundo a família de Eliza, o depósito não vem sendo feito.

O Bruno está vivendo de ajuda de amigos. Ele tentou abrir uma loja de açaí. Vendeu bem no verão, mas não no inverno. Ele financiou um carro para emprestar a um rapaz pra fazer Uber, mas também não deu certo. Ele está tentando trabalhar para conseguir pagar o que deve. Ganha um salário-mínimo no Atlético Carioca e faz jogos de exibição por cachê. Rifamos algumas camisas do Flamengo e fizemos a vaquinha – disse Elbert Vieira, amigo e assessor de Bruno.

O assessor de Bruno disse ainda que ele caiu em um golpe de um ‘trader financeiro’ que prometia retorno de 10% mensal. O valor investido foi de R$ 50 mil na GAS Consultoria, empresa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”. Atualmente ele está preso e é acusado pelo Ministério Público de dar golpes em mais de 120 mil clientes.

– Aqui em Cabo Frio 90% da população caiu nessa. Eu perdi dinheiro, o Bruno perdeu, eu tive amigo que perdeu casa. Hoje estamos sem grana, descapitalizados, mas o Bruno gosta de fazer trade financeiro. Eu faço trade desportivo [apostas] e ele tem aprendido também, embora não seja a área dele – disse o assessor.

Bruno foi condenado a 22 anos e 9 meses por participação na morte de Eliza Samudio. Ele foi para o regime semi-aberto em 2019 e tentou retomar a carreira como jogador, passando por times pequenos de todo o país.