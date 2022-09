Goleada: Com placar elástico, Assermurb atropela a Adesg e fica pertinho da final do 1º turno

- Publicidade -

A vitória maiúscula da Assermurb diante da Adesg pelo placar elástico de 13 a 0, não somente deixou o time sindical com 100% de aproveitamento na tabela de classificação do grupo A, mas também, encaminhou a classificação do clube para a final do primeiro turno.

Com a vitória elástica, ocorrida nesta segunda-feira (5), no estádio Florestão, a Assermurb chegou aos 12 pontos ganhos e um saldo positivo de 24 gols na classificação do grupo A. O segundo colocado da chave é o Andirá com nove pontos ganhos, mas com um jogo a menos e 14 gols de saldo na tabela de classificação. Uma vitória no time morcegueiro nesta quinta-feira (8) por uma diferença acima de 10 gols sobre o Galvez elimina o time sindical da disputa do primeiro turno. Por outro lado, a eliminada Adesg segue com apenas três pontos ganhos na tabela de classificação do grupo B.

Empate dos lanternas

No jogo de fundo, Rio Branco-AC e Vasco-AC empataram sem abertura de contagem e conquistaram o primeiro ponto na disputa do estadual, mas ambas seguem em último lugar nos seus respectivos grupos.

Prossegue

Nesta quinta-feira (8), a fase de grupos do primeiro turno será finalizada com dois jogos: São Francisco x Sena Madureira (16h) e Galvez x Andirá (18h).

No primeiro duelo da tarde, o São Chico entra em campo mirando a liderança do grupo B. O time católico soma três pontos e se vencer assume a liderança da chave, mas ainda irá precisar de um tropeço do Galvez diante do Andirá para carimbar vaga na decisão. Por outro lado, o Sena Madureira entra em campo sem chance de classificação a decisão do turno.

No jogo de fundo, o Andirá encara o Galvez precisando de uma vitória por 11 gols de diferença para assumir a liderança do grupo A. Conforme levantamento do ge, em caso de vitória do time andiraense por 10 a 0 gols, a decisão do classificado do grupo A vai para os critérios de desempates no número de cartões, pois ficará empatado com a Assermurb em número de vitórias, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Por outro lado, o Galvez chega para o compromisso sabendo das possibilidade de classificação ou até mesmo já classificado. Uma derrota do time católico na preliminar diante do Sena Madureira já garante o Imperador na decisão do turno.

Classificação

Grupo A

1º Assermurb – 12 pts

2º Andirá – 9 pts

3º Sena Madureira – 7 pts

4º Vasco-AC – 1 pt

Grupo B

1º Galvez – 4 pts

2º São Francisco – 3 pts

3º Adesg – 3 pts

4º Rio Branco-AC – 1 pt

Fonte: AcreNews