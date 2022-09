Gladson visita o Mercado da 6 de Agosto e reforça compromisso com a produção rural

- Publicidade -

Gladson Cameli (Progressistas), candidato a governador pela coligação Avançar para Fazer Mais, começou o sábado, 10, visitando comerciantes do Mercado da 6 de Agosto, em Rio Branco. Colocando sempre as pessoas em primeiro lugar, o gestor levou suas propostas e foi abraçado por onde passou.

Local de grande circulação de agricultores, que aproveitam o espaço para comercializar seus produtos, Cameli reforçou o compromisso do seu governo em continuar realizando investimentos na zona rural.

“Nossos produtores rurais são verdadeiros guerreiros. Eles trabalham debaixo de sol e chuva para alimentar a cidade. Nosso Acre é muito rico e eu defendo o agronegócio para ajudar o Acre a crescer. Por isso, vou trabalhar ainda mais para garantir ramais e todas as condições para que os nossos produtores trabalhem com dignidade”, argumentou.

Morador do Projeto de Assentamento Bonal, o agricultor Alexandre Paraná declarou seu voto em Cameli. “Só de não perseguir a gente, o Gladson tem ajudado muito os produtores. Queremos que ele continue governando o nosso estado e olhe ainda mais para a zona rural”, comentou.

Os números da produção agrícola do Acre comprovam que os investimentos feitos na zona rural pelo governo Gladson estão dando certo. Por três anos consecutivos, as safras de milho e soja estão batendo recordes.

Entre as principais ações em seu segundo mandato, Cameli fortalecerá, por meio de políticas públicas, as principais cadeias produtivas da agricultura familiar, dará seguimento a recuperação de ramais em parceria com as prefeituras, além de ampliar a frota de máquinas pesadas.