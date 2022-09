Gladson responde ataques com resultados e propostas para o Acre seguir em frente em primeiro debate na TV

- Publicidade -

Aproveitando o primeiro debate entre os candidatos a governador do Acre, nas Eleições 2022, Gladson Cameli foi o único candidato que apresentou propostas e mostrou resultados da sua gestão no governo do Acre.

Mais uma vez, Gladson confirmou o seu nome como a melhor escolha para continuar governando o estado pelos próximos quatro anos.

No debate promovido pela TV Rio Branco, afiliada à TV Cultura, na noite deste domingo, 18, Gladson mostrou aos telespectadores os avanços conquistados a favor da população, em seu primeiro mandato, e apontou soluções para melhorar, ainda mais, a saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e geração de empregos.

A implantação de dez novos colégios militares, ampliação do Prato Extra da merenda para todas as escolas estaduais, construção de viadutos e da nova maternidade de Rio Branco, criação de mais delegacias especializadas no atendimento à mulher, fortalecimento do Programa de Compras Governamentais e realização de novos concursos públicos estão entre as principais promessas do atual governador para o segundo mandato.

Cameli relembrou a grave situação financeira deixada pela gestão passada. Com muito trabalho e responsabilidade, o governo de Gladson pagou o décimo terceiro salário atrasado, quitou dívidas com fornecedores, concluiu obras inacabadas, contratou milhares de novos servidores públicos e recuperou a credibilidade do Estado.

Salvar vidas, a grande obra do governo Gladson Cameli

Desde a confirmação do primeiro caso confirmado de covid-19 até a chegada da vacina, o governador não mediu esforços para vencer a guerra contra o coronavírus. “Minha grande obra sempre será cuidar e proteger a vida das pessoas”, afirmou.

O candidato da coligação Avançar para Fazer Mais não deixou de citar o maior feito de sua administração. Ao combater a maior pandemia já enfrentada pela humanidade, Gladson Cameli tratou com prioridade máxima a vida de cada acreano.

Ao falar sobre agronegócio, Gladson demonstrou, com números, que a produção rural do Acre vem batendo recordes nos últimos anos. Somente o cultivo de soja cresceu 7 mil por cento. Com apoio e incentivo do governo, o homem do campo conta com ramais em boas condições para escoar seus produtos, assistência técnica e máquinas pesadas para auxiliar no plantio.

“A política do agronegócio em nosso estado está no caminho certo. Com o apoio do presidente da República, conseguimos melhorar as estradas vicinais para que o pequeno, médio e grande produtor pudesse escoar [sua produção]”, completou.