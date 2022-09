Gladson em bandeiraço no Lago do Amor diz que “Segue com propósito de melhorar a vida das pessoas”

- Publicidade -

Uma multidão tomou o entorno do Lago do Amor, em Rio Branco, neste domingo, 25. Em apoio ao candidato a governador Gladson Cameli (Progressistas) e ao candidato a senador Ney Amorim (Podemos). Um grande bandeiraço marcou o evento, que contou com centenas de apoiadores.

Faltando praticamente uma semana para as eleições, Gladson e Ney têm feito uma campanha limpa, com respeito e pé no chão, onde o principal objetivo é apresentar à população os melhores projetos para o desenvolvimento do Acre.

Gladson lembrou que os últimos dias não serão fáceis. O candidato à reeleição citou que continuará respondendo os ataques dos adversários com propostas. “Vamos seguir em frente, continuar conversando com as pessoas e mostrar o que faremos no segundo mandato para cuidar do nosso povo,” declarou.

Ney Amorim citou que a reta final de campanha é sempre decisiva e afirmou estar empolgado com o crescimento do seu nome e de Gladson. “Esses dias têm sido intensos, mas confesso que estava com saudade de viver tudo isso. O povo é sábio e saberá escolher os melhores candidatos. É Gladson governador 11 e Ney senador 199”, enfatizou.

Compromissos de Gladson para o segundo mandato

Para o Acre avançar mais, dez colégios militares serão implantados nos próximos anos. O governo divulgará o estado em todo o Brasil para atrair novas fábricas e gerar mais empregos. Na segurança pública, delegacias especializadas no atendimento à mulheres funcionarão 24 horas em todas as regionais.

Na área da habitação, Gladson criará o Programa A Casa é Sua. O objetivo é atender até mil famílias com a construção de moradias populares na capital e no interior.

A saúde será tratada com ainda mais prioridade no próximo mandato de Gladson. Além de humanizar o atendimento, o serviço de Telemedicina será instalado em todos os municípios.