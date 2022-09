Gladson é recebido com grande festa pela juventude e as mulheres progressistas

- Publicidade -

O domingo 11 foi de festa para os progressistas do estado do Acre. No Comitê do partido, em Rio Branco, o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli, a sua vice, Mailza Gomes, e o candidato ao Senado pelo Podemos, Ney Amorim, festejaram a data junto à militância, formada por mulheres e jovens participativos.

Gladson iniciou destacando a importância das mulheres ocupando cargos importantes na sociedade. “Não há governo sem a presença das mulheres”, afirmou o gestor.

Sob o olhar atento dos presentes, Gladson renovou seu pedido de apoio. “Vamos juntos vestir a camisa, seguir nas ruas lutando para que o Acre siga no rumo certo. Vamos eleger a maioria dos deputados da nossa coligação e o nosso candidato ao senado, Ney. A vitória depende de cada um. Conto com vocês”, solicitou.

Da juventude, Cameli recebeu aplausos ao afirmar: “Vocês são guerreiros”.

Ney Amorim aproveitou o momento para reforçar o compromisso de caminhar lado a lado do governo, se eleitor for. “Vocês merecem todo o reconhecimento e respeito. Minhas palavras são de gratidão por abraçarem a nossa candidatura. Eu também conto com vocês”, pontuou.

O Gladson, mais uma vez, fará toda a diferença no Estado”, disse mulher progressista

Gizelda Silveira, presidente do Movimento Mulher Progressista, ouviu do governador palavras de gratidão. Agradecida, ela se mostrou confiante na vitória de Gladson Cameli no próximo dia 2 de outubro. “É um momento de fortalecimento e de empoderamento da figura feminina e da reeleição do governador. O Gladson vai, mais uma vez, fazer toda a diferença no Estado”, declarou.