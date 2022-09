Gladson e Mailza ouviram pedidos de moradores durante inauguração de Comitê

- Publicidade -

Foi com uma oração que o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli, e sua vice, Mailza Gomes, iniciaram mais um dia de campanha rumo a vitória ao governo do Acre, nesta terça-feira, 20, em Vila Campinas, distrito de Plácido de Castro.

Durante a inauguração do comitê da coligação Avançar para Fazer Mais, Gladson e Mailza ouviram os pedidos dos moradores e prometeram se empenhar para atendê-los no decorrer do segundo mandato.

“O nosso planejamento precisou ser alterado por conta da pandemia. Mas o pior já passou e em nosso segundo mandato vamos dar ainda mais prioridade para o interior do estado. Com o apoio de vocês, vamos continuar trabalhando para fazer muito mais pelo nosso povo. O melhor vem agora”, afirmou Gladson.

Vila Campinas recebeu atenção especial da gestão de Gladson Cameli. A localidade foi contemplada com a pavimentação de ruas, melhorias de ramais e reforma da Unidade Mista de Saúde Ana Nery. Pela primeira vez, em 33 anos, o hospital passa por uma grande revitalização em sua estrutura. O investimento de R$ 3,6 milhões assegurará mais qualidade no atendimento à população.

Parte dos recursos para as benfeitorias do prédio é proveniente de emenda parlamentar da senadora Mailza. “Com o nosso mandato de senadora, conseguimos destinar R$ 850 mil para a construção do laboratório de análises clínicas e sala de raio X”, explicou.

A professora Aldeni Soares está convicta que a reeleição de Gladson Cameli é a certeza de dias melhores para os acreanos. “Nós acreditamos no governador e tenho certeza que ele fará muito mais não só por Vila Campinas, mas pelo nosso estado”, disse.