Gladson diz que ”Wania é uma das responsáveis pela conquista da ponte do 2º Distrito de Sena

O trabalho que a candidata a deputada estadual Wania Pinheiro (2222) vem realizando ao longo de sua vida profissional, política e pessoal é reconhecido por todos aqueles que acompanham sua trajetória. A prova disso, de acordo com governador Gladson Cameli, é a construção da ponte do Segundo Distrito de Sena – apresentada ao chefe do executivo pela própria jornalista como uma de suas principais lutas.

Cameli, durante um encontro com a candidata, ocorrido nesta quinta-feira (16), destacou o papel de Wania no projeto que está saindo do papel e ganhando forma no município de Sena Madureira, onde nasceu a candidata.

“Wania me falava sobre essa obra tão sonhada pelos senamadureirenses antes de eu ser governador. A responsabilidade por fazer crescer em mim a vontade de realizá-la é dela. O start veio das inúmeras conversas que tivemos sobre o assunto, tanto que chegamos a esse momento tão importante para aqueles moradores e demais acreanos da região”, afirmou Cameli.

Gladson concluiu seu discurso apontando que Wania tem muito a contribuir com o avanço do Acre: “Se já fez tudo o que fez sem mandato, imagina a força que essa mulher terá como deputada. É de gente responsável e compromissada como ela que precisamos”.

Veja vídeo: