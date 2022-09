Gladson continua na liderança com 49,1% das intenções de votos; Jorge Viana e Petecão são os mais rejeitados

- Publicidade -

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Perfil nesta segunda-feira, 12, coloca o governador Gladson Cameli candidato à reeleição na liderança com 49,1%, seguido pelo candidato petista Jorge Viana (PT) com 24,4%.

Em relação ao senado, Alan Rick do União Brasil aparece na liderança com 29,1% e na segunda colocação surge Ney Amorim (Podemos) com 15,1%.

Segundo o levantamento, Mara Rocha (MDB) aparece em terceiro lugar com 8,8%, seguido por Petecão (PSD) 5,4%. Márcio Bittar (União Brasil) 3,4%, Nilson Euclides (PSOL) 0,6% e David Hall (AGIR) 0,4%. Na espontânea, Cameli aparece com 44,3%, Viana 21,2%, Mara Rocha 6,8%, Petecão 2,5%, Márcio 1%, Nilson 0,3 e Hall 0,1%.

No quesito rejeição, o ex-senador Jorge Viana lidera com 24,5% seguido por Petecão com 20,5%. Márcio Bittar aparece em terceiro com 13,1% e na quarta posição aparece Gladson com 9,1%.

Já em relação ao senado, no terceiro lugar aparece Jenilson Leite (PSB) com 13,9%, seguido por Márcia Bittar (PL) com 11,2%. Vanda Milani (PROS) aparece com 5,2% e Nazaré Araújo (PT) 4,4%.

A pesquisa do Instituto ouviu 1439 eleitores entre os dias 05 e 08 de setembro nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o número AC-07846/20

