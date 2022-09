Gisele Bündchen é vista chorando e Tom Brady falta a treino em meio a crise no casamento

- Publicidade -

O relacionamento de mais de 10 anos de Gisele Bündchen e Tom Brady parece não viver uma das melhores fases. Em meio a boatos de separação segundo a imprensa norte-americana, a modelo brasileira foi vista chorando em uma das ruas de Nova York, nesta sexta-feira.

Sem problemas físicos, Tom Brady também chamou atenção pela ausência em um treino do Tampa Bay Buccaneers, durante a semana, o que não costuma ser frequente na carreira do atleta. De acordo com a CNN, o casal, inclusive, já estaria morando separado.

Segundo o New York Post, Gisele Bündchen chorou durante uma ligação telefônica enquanto caminhava em uma das ruas de Nova York. Casados desde 2009, a modelo brasileira e o quarterback norte-americano tiveram os filhos Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9.

Aos 45 anos, Tom Brady anunciou aposentadoria da NFL no início do ano, mas voltou atrás na decisão meses depois. Com 42 anos, Gisele não teria curtido a decisão do jogador, o que poderia ter iniciado os recentes desentendimentos entre o casal.

Fonte: Lance!