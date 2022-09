Giovanna Ewbank assume ser demissexual; entenda o termo

- Publicidade -

Giovanna Ewbank confidenciou que é uma pessoa demissexual. Casada há 12 anos com Bruno Gagliasso, a apresentadora revelou que só conseguiu se relacionar sexualmente com quatro parceiros pelos quais nutria sentimentos antes do marido.

“Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e… Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referência”, afirmou na última edição do podcast Quem Pode, Pod, que comanda ao lado de Fernanda Paes Leme.

Giovanna contou que, antes de ter um relacionamento sério, ouvia a mãe dizer que ela tinha que aproveitar mais a vida.

“Minha mãe dizia: ‘Filha, você tem que curtir, você tem que sair’… Mas a gente é demissexual”, comentou a atriz, que compartilha experiências pessoais e mostra a realidade sobre ser mãe, sem romantismo (veja famosas que inspiram nas redes sociais).

Entenda o termo demissexualidade

Apesar de a palavra ser pouco conhecida, a demissexualidade tem relação com a atração sexual manifestada somente em casos de vínculo afetivo com outra pessoa.

Fonte: Purepeople