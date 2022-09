Gigante europeu faz oferta milionária pelo jogador Neymar do PSG

- Publicidade -

Vivendo uma ótima fase no PSG, Neymar pode estar próximo de dar adeus ao clube francês. Isso porque um gigante europeu preparou uma oferta para fazer ao jogador, que é o brasileiro com a transferência mais cara do mundo.

Segundo informações do jornal britânico “Daily Mail”, o Chelsea pretende tirar o brasileiro do PSG ainda nesta janela de transferência, que fecha nesta quinta-feira (01). Segundo o veículo, Neymar seria o nome que Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, quer para o time.

Pelo lado do PSG, a oferta por Neymar só seria aceita para evitar sanções do Fair Play Financeiro da UEFA, uma pena ao clube que não aceitar um acordo de forma unilateral.

Neymar comemora boa fase no PSG

Após um polêmico início de temporada, Neymar tem conquistado bons resultados pelo PSG. Em apenas quatro jogos, o atleta alcançou a marca de sete gols e seis assistências. A boa fase está, inclusive, sendo destaque na imprensa internacional.

Na última partida do PSG, contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês, o time parisiense venceu por 3×0. Neymar, Mbappé e Bernat foram os responsáveis pelos gols. Com isso, o PSG se mantém na liderança do campeonato.

Ao que parece, as desavenças entre Neymar e Mbappé ficaram fora de campo. Com os bons resultados, Christophe Galtier, técnico do PSG, tem comemorado a parceria dos atletas.