Gigante brasileiro entra na disputa e é mais um dos interessados em fechar com Michael, ex-Flamengo

- Publicidade -

Uma das grandes sensações do Flamengo na última temporada, o atacante Michael pode estar voltando para o futebol brasileiro. Isso porque, segundo ele próprio, as coisas no Al Hilal não estão boas, com o baixo nível técnico do futebol no país, além da cultura diferente, atrapalhando o seu desempenho e estilo de vida.

Diante disto, alguns clubes do Brasil vem manifestando interesse em sua contratação, com o Corinthians, segundo o portal de notícias É Gool, sendo um deles. Isso porque, apesar de não ter contratado ninguém na última janela, o Timão ainda segue em busca de um substituto para Willian, com Michael sendo um dos principais alvos para essa função.

Todavia, o Al Hilal promete fazer jogo duro para liberar o brasileiro, já que para contratá-lo investiu pesado, desembolsando US$ 8,45 milhões (R$ 45,5 milhões na época). Assim, o Corinthians, que não vive uma boa situação financeira, deve ter dificuldades para fechar o negócio, com algumas alternativas já estando sendo buscadas pela diretoria.