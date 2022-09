Gerente-geral do Hospital de Sena Madureira é exonerada após morte de paciente atingido por desabamento do forro da unidade de saúde

- Publicidade -

A a gerente-geral do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, interior do Acre, Edgardina Matos Barbosa, foi exonerada do cargo que ocupava na unidade. A demissão ocorrre logo após a morte de Izailton Gadelha da Silva, de 33 anos, que estava no leito atingido com o desabamento de parte do forro da unidade de saúde.

A exoneração da gestora foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 06 destembro. A enfermaria onde ocorreu o acidente foi interditada pelo Corpo de Bombeiros devido ao risco de um novo desabamento. As pessoas que estavam internadas nessa área foram remanejadas para um prédio onde funcionava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quem assume o cargo é gerente-geral é Francisco Tadeu Pena Brana, servidor da saúde do estado há 34 anos, formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão hospitalar.

Fonte/ O Alto Acre