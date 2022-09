George Clooney diz que ‘Ensinar italiano aos meus filhos foi um erro terrível’

- Publicidade -

O ator, de 61 anos, é pai dos gêmeos Alexander e Ella, de 5 anos, com sua esposa Amal, 44, e brincou que ensiná-los a falar uma língua que ele não fala deixou tudo aberto a “danos”, porque ele não entende o que eles estão dizendo.

Ele disse: “Cometemos um erro terrível. Ensinamos italiano a eles. Mas não falamos italiano, então os armamos com uma língua com a qual eles podem nos prejudicar. E nós dois realmente não sabemos o que eles estão dizendo. Sou de Kentucky, inglês é minha segunda língua!“

Enquanto isso, o astro vencedor do Oscar revelou que, embora o super-herói “favorito” de seu filho seja Batman, ele não se intimidou com o fato de seu pai ter assumido o papel no filme de 1997, ‘Batman e Robin’, lembrando-o de que ele “não é mais” o ícone da DC Comics, tendo sido sucedido por nomes como Christian Bale e Robert Pattinson.

Em entrevista ao ‘CBS Mornings with Gayle King’, ele explicou: “Eu disse ‘você sabe, eu era o Batman’ e ele disse ‘sim, mas não mais’. Se ele soubesse o quanto isso era verdade!”

George e Amal comemoraram oito anos de casamento na última quarta-feira (28.09.22) e o ator de ‘Tomorrowland – Um Lugar Onde Nada é Impossível’ também revelou o “segredo” para o sucesso da união duradoura.

“Começa com amor. Esse é meio que todo o segredo para isso. Tem sido fácil. Como a coisa mais fácil que fizemos em nossas vidas até agora. Nunca tivemos uma discussão.”

Fonte: BANG Showbiz