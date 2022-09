Garota é abusada e agredida durante ‘apagão’ em evento

- Publicidade -

Uma adolescente de 16 anos foi agredida e estuprada durante um evento em um clube de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (25).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da vítima contou que houve uma queda de energia no evento. No momento do “apagão”, a menina desapareceu. A mãe começou a procurá-la e até anunciou no microfone o desaparecimento.

Depois de muita procura, a mulher encontrou a adolescente caída entre alguns carros do estacionamento, com o zíper da calça aberto e hematomas possivelmente relacionados a uma agressão. A menina estava muito abalada e apenas se desculpava insistentemente e dizia frases desconexas afirmando que achou ser só um rapaz, mas que eram dois.

A adolescente foi socorrida até o hospital São Judas Tadeu, onde foi medicada. A Polícia Militar tentou encontrar os suspeitos, mas ninguém foi preso. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigações.