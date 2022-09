Ganhador de Mega-Sena é encontrado morto 

- Publicidade -

Morreu, nesta quarta-feira (14), Jonas Lucas Alves Dias, 55 anos, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020. A vítima foi encontrada com sinais de espancamento às margens de uma rodovia em Hortolândia, no interior de São Paulo, vindo a óbito no hospital. A causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

O homem sumiu depois de sair para praticar caminhada e foi encontrado um dia depois.

Segundo a Polícia Civil (PC) várias tentativas de saques milionários foram identificadas enquanto o homem estava desaparecido. O cartão de crédito da vítima foi levado pelos criminosos e R$ 20 mil foram retirados da conta bancária.

Ninguém foi preso ainda e o caso continua sendo investigado pela PC.

Sem volta da caminhada

O que se sabe do desaparecimento até o momento é que Jonas saiu para caminhar na manhã de terça-feira (13) e não retornou para casa. No final do dia, os familiares registraram boletim de ocorrência pelo desaparecimento na delegacia eletrônica.

A advogada da família relatou à polícia que o homem havia levado apenas carteira e documentos, dificultando um possível contato da família com ele, o que impulsionou o registro da ocorrência.

O ganhador da Mega, foi socorrido na manhã desta quarta-feira (14) às margens do Km 104 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia (SP), próximo da alça de acesso da SP-101 e levado ao hospital, mas não resistiu. O médico da unidade que atendeu Jonas Lucas atestou traumatismo cranioencefálico como causa da morte.

Como Jonas portava apenas sua carteira com documentos e cartões, a PC apurou que foram realizadas diversas tentativas de saques, uma delas de R$ 3 milhões, durante o período em que a vítima esteve desaparecida.

Cerca de R$ 20 mil foram retirados da conta da vítima por meio de transferências bancárias e via PIX, e o cartão de débito foi levado pelos criminosos, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O que falta saber?

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 9 (Deinter-9), Kléber Altale, disse que para ajudar a esclarecer e elucidar o crime, ele determinou a participação da equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, também no interior paulista.

Martha Rocha de Castro, delegada da Deic, informou que diligências já foram realizadas na tentativa de localizar suspeitos pelo crime. A Polícia Civil tenta descobrir como e quando foi a abordagem, quantas pessoas estão envolvidas e se elas tinham ciência de que Jonas Lucas era ganhador do prêmio milionário da Mega-Sena.

Após terem essas informações, querem descobrir se os responsáveis pelo crime são da região ou não, e se sabiam do prêmio, por quanto tempo esperaram para agir – Jean ganhou R$ 47,1 milhões em uma aposta única, feita em setembro de 2020, em uma loteria no Jardim Nova Europa, em Campinas (SP).

Fonte: Yahoo!