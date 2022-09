“Gangue canina” tenta furtar ovelha de pelúcia e vídeo viraliza

- Publicidade -

Uma tentativa de furto cometida por uma “gangue canina” está dando o que falar em Tabatinga, município do interior de São Paulo conhecido como cidade dos bichos de pelúcia. E é justamente uma ovelha de pelúcia que protagoniza essa história.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando dois cachorros tentam roubar a pelúcia em uma loja. Um dos animais vai para a ação e escolhe o alvo do crime, tentando arrastá-lo para fora. Já o “cãoparsa”, fica na porta do estabelecimento, como se vigiasse.

Veja o vídeo:

O cachorro ladrão é conhecido pelo apelido de “Pacato” e está sendo procurado desde o dia da tentativa do furto, segundo reportagem da TV Globo. O crime só não foi completado porque a ovelha de pelúcia ficou presa na porta e os dois cães fugiram juntos correndo.

As imagens da tentativa de furto foram parar nas redes sociais e fizeram a diversão de moradores, que fazem piadas, como um cartaz de “Procura-se Pacato”, no estilo de filmes do Velho Oeste.