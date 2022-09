Galvez e Assermurb irão disputar a final do primeiro turno Campeonato Acreano Feminino

- Publicidade -

Nesta última quinta-feira 8, o Imperador Galvez venceu o Morcego por 2 a 1 no Florestão, e se garantiu na final do primeiro turno do Campeonato Acreano Feminino, na partida preliminar o São Francisco venceu o Sena Madureira

Com o resultado, o Imperador Galvez chegou aos sete pontos, garantiu a primeira colocação do grupo B e a vaga na final do turno. O Andirá, precisava venceu pelo menos por, 10 a 0 para ainda sonhar com a classificação.

Mais o Morcego foi derrotado pelo Imperador. e conseguiu apenas 9 pontos ficando apenas na segunda posição do grupo A. Líder com 12 pontos, a Assermurb é beneficiada pela derrota do Morcego e está na decisão contra o Imperador.