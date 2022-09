Funeral: Caixão da rainha Elizabeth 2ª chega ao Castelo de Windsor

- Publicidade -

O caixão da rainha Elizabeth 2ª chegou ao Castelo de Windsor, ponto final do funeral da monarca, por volta das 15h06 (11h06 em Brasília) nesta segunda-feira (19).

Uma multidão de súditos se reúne para acompanhar o cortejo fúnebre pelo “London Walk”, caminho entre os castelo e a Capela de São Jorge, onde será realizado um serviço religioso com 800 convidados, incluindo funcionários da falecida rainha.

Na capela, coroa, orbe e cetro serão removidos do caixão e colocados no altar. O oficial de mais alto escalão da casa real, o Lorde Chamberlain irá tirar sua “regra de comando” e a colocará sobre o caixão, simbolizando o fim do reinado de Elizabeth 2ª.

Às 19h30 no horário local (15h30 em Brasília), a rainha será enterrada no “Memorial Jorge 6º” em uma cerimónia reservada aos familiares mais próximos. Os restos mortais de seu marido, o príncipe Philip, serão enterrados ao lado dela, removendo-os da cripta real, onde estão desde sua morte em abril de 2021, com quase 100 anos.

Multidão nas ruas

Na véspera do funeral, o Palácio de Buckingham divulgou uma foto inédita de Elizabeth 2ª, muito sorridente, feita para o “jubileu de platina” em junho.

Elizabeth 2ª faleceu em 8 de setembro aos 96 anos, quando estava em sua residência escocesa de Balmoral. O estado de saúde da rainha era delicado há um ano, mas o falecimento da monarca, com uma presença que parecia eterna, provocou grande comoção no país e no mundo.

O Reino Unido a homenageou com 10 dias de luto nacional, cortejos e procissões. A emoção popular tornou quase imperceptíveis os protestos da minoria de republicanos.

Seu filho mais velho, de 73 anos, a sucedeu como Charles 3º. Até então um dos membros menos apreciados da família real britânica, sua popularidade subiu nos últimos dias.

A Abadia de Westminster não tinha espaço suficiente para a multidão de britânicos que desejavam acompanhar a rainha até o fim, em seu funeral de Estado.

Milhares de pessoas aguardaram desde as primeiras horas da manhã no Mall, a famosa avenida que leva ao Palácio de Buckingham, para acompanhar a passagem do cortejo após o funeral de Estado.

A cerimônia contou com a presença de chefes de Estado e dignitários estrangeiros de todo o mundo e políticos do Reino Unido, incluindo ex-primeiros-ministros.

O evento terminou com um silêncio nacional de dois minutos, por volta das 11h55 no horário local (7h55 em Brasília). O hino nacional britânico foi executado já com a alteração da letra, agora “Deus Salve o Rei”. O rei Charles 3º foi visto chorando durante este momento.

Após a cerimônia, um cortejo a pé levou o caixão da rainha para o Wellington Arch, no Hyde Park, parque no centro de Londres, onde foi transferido para um carro funerário e começou seu caminho ao Castelo de Windsor.

Fonte: R7