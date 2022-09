Fronteira: Pastor é morto a tiros ao chegar para culto em igreja

A vítima também era proprietário de uma loja de ferragens e materiais de construção. O assassinato ocorreu na avenida Guyra Campana, no bairro Jardín Aurora. Após o crime, uma confusão se instaurou em frente à igreja.

Wilfrido Arce tinha passagens por tráfico de drogas e também era suspeito de mandar matar o cunhado após uma desavença familiar.

A Polícia Nacional e representantes do Ministério Público do Paraguai foram acionados para investigar o crime.

Pedro Juan Caballero é a capital do departamento de Amambay, no Paraguai. Na fronteira com o Brasil, apenas uma rua separa a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Tem cerca de 100 mil habitantes e é conhecida pelo comércio de produtos importados e contrabandeados.