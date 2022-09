Friale diz que temperatura no Acre irão despencar nesse sábado; confira a previsão

- Publicidade -

Mais uma massa polar chega ao Acre neste sábado e deixa os próximos dias ainda mais secos e ensolarados, porém, com noites frias.

Sábado e domingo serão com ventos intensos, fortes rajadas e baixa umidade do ar no Acre. Ao amanhecer de domingo e dos dias seguintes, as mínimas vão oscilar entre 15 e 18ºC, em Rio Branco e Brasiléia.

Próxima semana será extremamente seca e ensolarada. Não é friagem, mas uma forte onda polar seca.

O primeiro fim de semana de setembro de 2022 será com a chegada ao Acre de mais uma onda polar, com ventos intensos, logo nas primeiras horas deste sábado. Não será friagem, mas uma intensa massa de ar seco, cujas rajadas de vento poderão passar de 40km/h, em alguns pontos.

Assim, este fim de semana será bastante ventilado e as noites ficarão amenas, até frias em algumas cidades, cujas mínimas deverão oscilar entre 15 e 18ºC, em Rio Branco, Brasiléia, Xapuri, Assis Brasil, Plácido de Castro e demais municípios do leste e do sul do estado. Os ventos dessa onda polar chegarão, até o fim deste sábado, ao Juruá, porém, com intensidade menor.

Nos próximos dias, principalmente a partir de domingo, durante o dia, o sol será intenso, com possibilidade de novos recordes de calor.

As chuvas, caso ocorram, serão rápidas e pontuais, apenas neste sábado, com maior probabilidade no centro do Acre e no vale do Juruá.

Fonte: O Tempo Aqui