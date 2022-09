França perde para Dinamarca de 2×0, mas se livra de queda na Liga das Nações

Com dois gols anotados em um intervalo de seis minutos, a Dinamarca venceu a França, mas não alcançou a vaga nas semifinais do torneio. A equipe encerrou a primeira fase em segundo lugar do Grupo 1, com 12 pontos.

Olsen e Dolberg tiveram boa atuação pelo lado dinamarquês, que garantiram o resultado positivo ainda no primeiro tempo. Porém, a vaga da chave no Final Four ficou com a Croácia, que venceu a Áustria.

A seleção de Mbappé, por sua vez, já não sonhava mais com a classificação e precisava apenas escapar do risco de rebaixamento e deu certo, mesmo com o revés. A França terminou sua participação na Liga das Nações de 2022/23 em terceiro lugar do Grupo 1, com cinco pontos.

Com 1 x 0 sobre a Bélgica, comandada neste domingo pelo ex-atacante e ídolo francês Henry, a Holanda cravou o seu lugar nas semifinais da competição. O gol marcado por Virgil Van Dijk aos 28 minutos do segundo tempo fez a alegria da torcida que foi até o Amsterdam Arena comemorar a classificação ao Final Four.

Os holandeses somaram 16 pontos na primeira fase, sem chance de deixar a seleção belga sonhar com uma vaga nas semifinais.

Pela última rodada da primeira etapa, a Polônia também triunfou diante do País de Gales. Nenhuma das equipes, porém, tinha qualquer chance de avançar. O País de Gales somou apenas um ponto na competição e também não evitou o rebaixamento.