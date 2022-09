França: Avião para dentro de lago após pouso com tempestade

- Publicidade -

O aeroporto de Montpellier, sétima maior cidade da França, precisou ser fechado até novo aviso depois que um avião de carga da West Atlantic saiu da pista enquanto tentava pousar nas primeiras horas da manhã desse sábado (24).

O Boeing 737 aéropostale que estava tentando pousar em condições de tempestade acabou saindo da pista e foi parar dentro de um lago.

As três pessoas a bordo saíram ilesas.

Segundo reportagem do The Conexion, uma investigação está em andamento para apurar os motivos do acidente.

“Como medida de segurança, o aeroporto de Montpellier está fechado por tempo indeterminado para voos comerciais e de carga, aguardando a intervenção de uma empresa especializada para remover a aeronave”, registraram autoridades de Hérault em comunicado.

Vários voos previstos para partir do aeroporto esta manhã já foram cancelados, incluindo os com destino a Atenas às 06:00 e Tunis às 06:45. Os voos para Londres-Gatwick e Paris-Orly que estão programados para esta manhã também estão cancelados.

Para quem tem voo programado neste sábado em Montpellier, a recomendação é que se procure informações no site do aeroporto ou siga as atualizações em sua página no Twitter.

