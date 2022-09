FOTOS: relembre a única visita de Elizabeth II ao Brasil, a monarca esteve em Brasília em 1968

A rainha Elizabeth e o príncipe Philip visitaram o Brasil a convite do presidente Costa e Silva. Em Brasília, eles foram recepcionados pelo último prefeito do Distrito Federal, o engenheiro Wadjô da Costa Gomide.

No Itamaraty ela participou de um jantar de gala oferecido pelo então presidente Marechal Artur da Costa e Silva e pela primeira-dama do país, Dona Iolanda. Maria Helena Gomide, a primeira-dama da cidade inaugurou uma exposição pública que exibiu 12 joias da Coroa Imperial Britânica no Centro Automobilístico de Brasília (Posto de Valença). As peças chegaram à capital acompanhadas de dois guardas imperiais do Palácio de Buckingham.

Marcaram presença na abertura da mostra o padre Horta, à época coordenador da campanha em prol das obras da Catedral; o então diretor do Departamento de Turismo (Detur) Sebastião Medeiros; a primeira-dama da cidade Maria Helena Gomide; e o então arcebispo de Brasília Dom José Newton.

Elizabeth e o duque de Edimburgo também fizeram um tour pela cidade. Foram ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto. O casal ainda visitou uma escola na 308 Sul e esteve na Torre de TV, icônico monumento da capital federal.

Morte de Elizabeth II

A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8/9), aos 96 anos de idade. A informação foi confirmada pelas redes sociais do Palácio de Buckingham.

“A RAINHA MORREU EM PAZ, NESTA TARDE (8/9), NO PALÁCIO DE BALMORAL. O REI E A RAINHA CONSORTE VÃO PERMANECER EM BALMORAL E RETORNAM A LONDRES AMANHÔ, DIZ O COMUNICADO.