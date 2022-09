Fóssil pré histórico é achado por ribeirinho em Sena Madureira

- Publicidade -

A descoberta de um ribeirinho acreano pode confirmar a existência de animais pré-históricos na região do Purus. No início desta semana, Josélio se deparou com o fóssil de um animal muito grande, possivelmente pré-histórico, enquanto retornava de um trabalho.

Pelo formato, tudo indica que o fóssil descoberto componha parte da dentição do animal, que viveu há milhares de anos nas florestas do Acre.

O fóssil foi encontrado em área cavernosa de uma cachoeira do Rio Macauã, que, nesta época de estiagem, fica com o nível de água bem baixo. Além do pedaço resgatado pelo ribeirinho, outras partes do animal também foram achadas, mas, foram deixadas no caverna.

Segundo Josélio, uma das peças pesou, aproximadamente, 12 quilos. “Parece muito com a arcada dentária de um ser centenário e muito grande”, disse, impressionado.

Ao se deparar com o fóssil, o homem decidiu levá-lo para a cidade (Sena Madureira).

Fonte/ A Gazeta do Acre