Fórmula 1 de 2023 tem calendário anunciado pela FIA

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta terça-feira (20) que o Conselho Mundial de Automobilismo aprovou o calendário para a temporada de 2023 de Fórmula 1 com 24 grandes prêmios. O número marca um recorde de provas por ano na categoria, a marca até então pertencia às temporadas de 2021 e 2022, com 22 etapas cada.

O GP do Bahrein abrirá o Campeonato Mundial de 2023, em 5 de março, enquanto o GP de Abu Dhabi encerrá a temporada, como de costume, em 26 de novembro.

Visando aumentar o público nos Estados Unidos, a FIA adicionou mais uma corrida no país: o GP de Las Vegas. Além de Las Vagas, os EUA contam com as etapas de Miami e Austin.

O cronograma traz o retorno do GP do Catar, em 8 de outubro, após um ano de ausência em virtude da mudança de pista. O GP da China também volta depois de um hiato de três anos imposto pela pandemia da Covid-19.