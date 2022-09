Formado em economia, Gil do Vigor diz ter orgulho de ter sido cotista

- Publicidade -

A Lei de Cotas, aprovada pelo Congresso e sancionada em 2012, completa 10 anos no final de agosto. Um dos beneficiados pela lei foi o ex-BBB Gil do Vigor, que disse ser orgulhoso de ter cursado Economia como cotista.

“Eu me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, em economia, e fui cotista, com muito orgulho”, disse em entrevista ao Fantástico.

Gil do Vigor, que se formou em 2016, também relembrou do seu primeiro dia na universidade.

“Eu cheguei na universidade 6h. As aulas, seriam 7h30, então cheguei às 6h, que estava extremamente ansioso. Eu não me sentia parte daquilo, eu não achava que eu conseguiria conviver com aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não permiti que esse sentimento tomasse conta de mim”, contou.

Logo após fazer o mestrado, o economista participou do BBB 21 e, este mês, foi para os Estados Unidos fazer doutorado em economia na universidade da Califórnia, em Davis.

“Eu preciso acreditar em mim, o quanto a gente tem que falar para as pessoas, para os jovens, que entram na universidade, que são pobres, que são pretos, que passam vários tipos de discriminação dentro da universidade, tanto privada quanto pública, que ele merece estar ali, que ele é bom”, exalta.

Gil do Vigor se emociona ao mandar recado para Juliette na Globo

Também na Globo, no final da noite do sábado (20/08), Gil do Vigor participou do Altas Horas por meio de uma chamada de vídeo. Como citado acima, o ex-BBB está morando nos Estados Unidos, onde continua estudando em seu PhD.

Logo após cantar no programa, Juliette foi surpreendida por uma mensagem do amigo. “Oi, meu amor!”, disse a cantora, que ficou animada com a participação.

“Ai que surpresa linda, você merece tudo, você é incrível, eu sempre soube do seu talento! Nossa, eu estou emocionado”, disse o economista.

Em seguida, Gil do Vigor destacou que estava em sua casa na Califórnia e que suas aulas já estavam para começar.

“Eu precisei vir um pouco antes para poder me adaptar, porque de fato acho que esse é o meu mundo, é poder entrar em toda essa atmosfera”, disse.

