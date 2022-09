Fluminense quebra série de 19 jogos do Flamengo sem derrota

- Publicidade -

Na quinta-feira (15/9), o Fluminense sofreu o maior baque da temporada ao ser eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Neste domingo (18/9), o Tricolor mostrou que já virou a página e bateu o rival Flamengo por 2 x 1 no Maracanã.

A vitória do Flu interrompeu uma série de 19 jogos sem derrota do Rubro-negro. De quebra, o time de Fernando Diniz passou o rival na tabela de classificação, foi a 48 pontos e assumiu momentaneamente a segunda posição do Brasileirão.

O triunfo do Tricolor começou a ser desenhado no primeiro tempo. Em um jogo de muita disputa no meio de campo e de boas chances criadas, o Fluminense abriu o placar em cobrança de pênalti no final da etapa inicial. Em lance com Léo Pereira e Santos, a arbitragem marcou a penalidade em cima do argentino.

Ganso foi para a bola e com muita categoria levou o Tricolor na vantagem para o segundo tempo.

Flu amplia

O Flamengo voltou com tudo do intervalo em busca do empate. O Rubro-negro passou a jogar no campo de defesa do Flu, pressionando atrás da igualdade no placar. Porém, o time mandante esbarrava na falta de pontaria de seus homens de frente e no goleiro Fábio, em grande tarde no Maracanã.

E em uma saída rápida de contra-ataque, o Fluminense ampliou a vantagem. Martinelli deixou Nathan na boa para marcar o segundo, aos 30 minutos. Mas no lance seguinte o Flamengo voltou para o jogo. Fábio falhou, Everton Cebolinha escorou e Gabigol diminuiu, colocando fogo na partida.

O clima esquentou após o gol rubro-negro. Depois de uma grande confusão, o árbitro Raphael Claus expulsou dois jogadores de cada lado. Everton Cebolinha e Marinho, do Fla, e Manoel e Caio Paulista, do Flu. O jogo seguiu após a confusão e o Flamengo seguiu em busca do empate.

Mas o Flu segurou a pressão e manteve a importante vitória, passando o rival na tabela e agora na caça ao líder Palmeiras.

Metrópoles