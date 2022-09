Flamengo x Vélez: veja as escalações, os desfalques e arbitragem

- Publicidade -

Com o Maracanã lotado, Flamengo e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, para decidir quem avança para a final da Libertadores. Como venceu por 4 a 0 na Argentina, a equipe rubro-negra tem ampla vantagem e pode perder por até três gols de diferença.

Se confirmar a classificação, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, que eliminou o Palmeiras após empate por 2 a 2 em São Paulo na terça-feira. Em jogo único, a decisão será disputada no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador

A equipe do técnico Dorival Júnior está invicta há 16 jogos e tem nas mãos a chance de ir para a terceira final de Libertadores em quatro anos. Por causa de suspensões e atletas pendurados, o time terá mudanças em relação ao jogo no José Amalfitani.

O Vélez tem o sonho de conseguir um milagre no Maracanã. Na última rodada do Campeonato Argentino, no entanto, já utilizou a maioria de seus titulares e não poupou para o duelo com o Flamengo.

Sem David Luiz e Léo Pereira, suspensos, o treinador vai escalar a dupla de zaga Fabrício Bruno/Pablo. Como a vantagem é grande, a tendência é que Gabigol e Thiago Maia, que estão pendurados, não sejam nem relacionados por causa do risco de serem suspensos para a final.

Poupado contra o Ceará por causa de um trauma no pé direito na partida na Argentina, Arrascaeta está entre os prováveis para iniciar o jogo. Não participou do treino de terça-feira, mas sua participação está prevista.