Flamengo tropeça e fica no empate com o Goiás e se afasta do líder Palmeiras

A partida começou com o Rubro-negro tomando a iniciativa de ir para o ataque, mas ainda sem sucesso. O Esmeraldino logo começou ater trabalhado em sua defesa e no meio de campo.

O lance de maior perigo foi aos 12, quando David Luiz acertou ótimo lançamento para Cebolinha. O atacante tentou driblar o goleiro Tadeu, se atrapalhou, mas tocou para Victor Hugo que foi bloqueado na hora do chute. A equipe do Flamengo começava a se soltar no jogo, arriscando mais, mas ainda sem conseguir balançar a rede.

Os donos da casa foram conseguir levar perigo apenas por volta dos 21 minutos. Dadá Belmonte fez boa jogada individual e obrigou o goleiro Santos a fazer boa defesa e evitar o gol.

As duas equipes insistiram. O Flamengo controlava o ritmo de jogo, mas o Goiás assustava com os contra-ataques rápidos. Nos dois casos, no entanto, a falta de pontaria mantinha o 0 x 0 no placar.

A segunda etapa teve início meio sonolento, sem muita inspiração pelos dois lados. Dorival resolveu mexer no time com Rodinei e Arrascaeta nos lugares de Marinho e Everton Ribeiro, buscando melhorar a qualidade do seu poder ofensivo.

Mesmo controlando a partida, o Fla não conseguia acertar no alvo, enquanto o Esmeraldino sofria para armar uma jogada que levasse perigo ao adversário. As principais tentativas com o time goiano eram com o atacante Pedro Raul, que estava bem marcado por David Luiz.

O jogo caminhava para um empate, até que aos 34, Pedro Raul fez o pivô, tocou para Dieguinho que chutou no ângulo para abrir o placar, 1 x 0 Goiás. Pouco tempo depois, lance polêmico. Após cobrança de escanteio, Léo Pereira dividiu com Tadeu no alto, a bola sobrou e Matheus França e fez o gol. O árbitro, VAR analisou o lance. Após consulta, o árbitro deu o gol, deixando tudo igual.

O gol animou a equipe flamenguista, que voltou a cercar a área adversária.

Metrópoles