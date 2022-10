Flagra! Inseparáveis, Dado acompanha Wanessa durante ensaio. Veja

Wanessa, que acaba de anunciar seu retorno aos palcos, está ensaiando neste local, e Dado, muito bem agasalhado para enfrentar o frio da capital paulista, apareceu para acompanhá-la na intensa rotina de trabalho.

A cantora realizará um show especial em São Paulo, que acontece no dia 15 de outubro, na casa noturna High Club, zona norte da cidade. Além de novos looks e coreografias, a apresentação contará com grandes sucessos de seu repertório como Shine It On, Apaixonada por você, Amor Amor e muito mais.

Passada as comemorações de vinte anos de sua carreira, a parceria musical com Sandy e o recente lançamento do projeto “Pai & Filha” ao lado de Zezé Di Camargo, Wanessa ainda revelou que planeja lançar canções inéditas ainda neste ano.

Metrópoles