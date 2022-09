Fla x Flu movimenta tarde de domingo no Maraca

O Rubro-Negro chega para o confronto com moral já que, além da classificação para a final da Libertadores, chega embalado após derrotar o São Paulo, no Maracanã, por 1 x 0, garantindo a vaga na final da Copa do Brasil.

Já o Fluminense entra pressionado após perder para o Corinthians nessa quinta-feira (15/9) por 3 x 0 e ser eliminado da Copa do Brasil. Além disso, após a eliminação, a fala do meio-campista Nathan repercutiu mal entre os torcedores e acirrou ainda mais os ânimos com o torcedor.

“Tem que manter a cabeça erguida. Confiamos no trabalho do Diniz. Eu tenho certeza que, com a união do nosso grupo, nós vamos conseguir conquistar o Brasileiro”, disse o jogador do Tricolor das Laranjeiras.

Vale lembrar que Flamengo e Fluminense começaram a rodada nas 3º e 4º posições respectivamente, empatados com 45 pontos.

Momento dos clubes

O Flamengo de Dorival Júnior defende uma invencibilidade de 10 jogos no Brasileirão, sendo sete vitórias e três empates. Porém, mesmo com a invencibilidade, o Rubro-Negro viu o Palmeiras abrir nove pontos de vantagem na liderança.

Além disso, o Flamengo também defende a de 19 jogos sem saber o que é ser derrotado, sendo 15 vitórias e apenas quatro empates neste período. A última derrota foi no dia 10/7, para o Corinthians, quando entrou em campo com um time bastante modificado devido aos confrontos nas competições mata-mata.

Vale lembrar que, por priorizar a Libertadores e a Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior estava usando um time alternativo na Campeonato Brasileiro, o que deve continuar acontecendo com frequência para a preparação do clube para as finais das Copas em outubro.

Já o time comandado por Fernando Diniz vive a oscilação entre o céu e o inferno. Chegando a ser cotado como um dos grandes favoritos ao título, e para muitos chegando a jogar também o melhor futebol do país, o Tricolor não está vivendo grande fase já que nos últimos cinco jogos do Brasileirão foram apenas duas vitórias, um empate e duas derrotas.

A má fase também se estende nas competições gerais disputadas pelo clube das Laranjeiras tendo em vista que nas últimas 10 partidas, o time de Fernando Diniz soma três vitórias, quatro empates e três derrotas.

Porém, quando se trata de Fla x Flu, o Fluminense está levando ampla vantagem sobre o rival no histórico recente. De 2021 até atualmente, o Clássico das Multidões foi disputado em 10 ocasiões, onde o Tricolor triunfou seis vezes, contra apenas duas vitórias do Rubro-Negro e dois empates.

Metrópoles