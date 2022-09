Fiu, fiu! de shortinho, Deborah Secco exibe ensaio e arranca elogios

- Publicidade -

Deborah Secco, atriz, animou os seguidores na rede social. A beldade compartilhou um vídeo em que aparece de shortinho, fazendo caras e bocas e deixando as pernas levemente abertas em maior clima sensual. Os elogios foram inevitáveis.

‘Meu amor’, ‘Deusa’, ‘Maravilhosa’, ‘Linda’, ‘Que tudo’, ‘Eu digo dona do mundo’, ‘Belíssima’, ‘Que perfeição’, ‘Que lacre real’, dispararam.

Em entrevista recente ao jornal Extra, Deborah Secco já confessou que já se relacionou com mulheres. ‘Quando elas [mulheres] são muito incríveis e interessantes, me seduzem também. Mulheres, geralmente são fodas! Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres’, confessou.

Deborah Secco se encontra no elenco da série Rensga Hits, na Globoplay, e sem projetos para novelas.

Fonte: UAI