Fique por dentro da agenda dos candidatos ao governo do Acre, e acompanhe o que eles fazem nesta sexta-feira (02)

Agenda desta sexta-feira, 2

David Hall (AGIR)

10 às 11 horas – Participação da Palestra do TRE Sobre Prestação de Contas;

11 às 12 horas – Entrevista na TV Gazeta;

16 às 17 horas – Reunião com a SENGE/AC.

Todas as agendas do candidato serão em Rio Branco.

Gladson Cameli (PP)

7h30 – Caminhada e conversa na feira com populares e comerciantes, em Mâncio Lima;

19 horas – Agenda institucional no Parque de Exposição do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

Pela manhã, os candidatos Jorge Viana e Nazaré Araújo participam de encontro com apoiadores em Assis Brasil e visitam os comerciantes da Av. Raimundo Chaar;

A tarde participam de inauguração do comitê de Epitaciolândia e fazem caminhada no comércio;

A noite participam de ato de lançamento da campanha em Xapuri.

Todas as agendas do candidato serão no Alto Acre.

Mara Rocha (MDB)

6 horas – Reunião no Araújo do Amapá;

8 horas – Gravação de programa eleitoral;

12 horas – Deslocamento para Tarauacá.

Márcio Bittar (União Brasil)

6 horas – Arrastão no comércio da Sobral;

8 horas – Encontro com apoiadores;

11 horas – Reunião de avaliação;

15 horas – Gravação de programa eleitoral;

Visitas a apoiadores.

Todas as agendas do candidato serão em Rio Branco.

Nilson Euclides (PSOL)

7h30 – Escritório Decarli.

10 horas – Entrevista na TV Cultura.

Todas as agendas do candidato serão em Rio Branco.

Sérgio Petecão (PSD)

8 horas – Panfletagem nos bairros Areal e Santa Inês;

8h30 – Entrevista para site;

10 horas – Apresentação do plano de governo para os defensores públicos;

12h20 – Entrevista na Rede TV;

16 horas – Inauguração do comitê da candidata a deputada estadual Jô Conselheira;

17 horas – Bandeiraço na Corrente;

19 horas – Reunião com lideranças do Sindicato dos Vigilantes.

Todas as agendas do candidato serão em Rio Branco.

Fonte/ A Gazeta do Acre