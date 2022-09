Finalizada a preparação para o jogo do flamengo contra o Fluminense, conheça a provável escalação

- Publicidade -

O Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Jogadores e comissão técnica realizaram a última atividade antes do duelo neste sábado, pela manhã, e Dorival Júnior começou a esboçar a equipe titular.

Como de costume, o Rubro-Negro publicou imagens do treino nas redes sociais. Em clima descontraído, os jogadores do Flamengo estavam à vontade no Ninho do Urubu.

O Mengão encerrou na manhã deste sábado (17), sua preparação para encarar o Fluminense pelo @Brasileirao. Vamos com tudo! 🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/z6dGRZ0vp3 — Flamengo (@Flamengo) September 17, 2022

Ao contrário do que vinha acontecendo no Brasileirão, Dorival Júnior deve escalar o Flamengo “titular” neste domingo. O treinador quer potencializar os resultados da equipe antes da parada de 10 dias no calendário, por conta da data FIFA.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo é: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol.

Flamengo e Fluminense entram em campo às 16h (de Brasília), no Maracanã. As equipes estão empatadas em números de pontos (45), mas o Rubro-Negro leva vantagem nos critérios de desempate. Ambos buscam alcançar o líder Palmeiras, que tem 54 pontos.

Fonte/ Portal Yahoo.com