Final de ‘Pantanal’: Alcides não será capado, mas a nova vingança de Tenório vai causar revolta

- Publicidade -

A novela “Pantanal” cortou a cena da “castração” de Alcides (Juliano Cazarré) em vingança de Tenório (Murilo Benício) por o peão se envolver com Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Agora, o fazendeiro machista irá estuprar o rival. Vale lembrar que no original, em 1990, Tenório não decepou o órgão genital de Alcides, “apenas” provocou um corte no rival.

É por isso que o peão irá se vingar do fazendeiro e vai matá-lo com uma zagaia, arma que ganha emprestado de Tadeu (José Loreto). Só que Zaquieu (Silvero Pereira) acaba sendo acusado pelo assassinato do vilão, revoltando seu filho, Renato (Gabriel Santana).

De acordo com o “Notícias da TV”, Tenório vai sequestrar Maria Bruaca e Alcides, amarra o peão, e ameaça estuprar a ex-mulher, mãe de sua filha, Guta (Julia Dalavia). Depois, o vilão arrasta o rival até um quarto e afirma que irá cortar seu órgão genital fora, na novela das nove que chega ao fim em outubro, para dar lugar a “Travessia” (saiba aqui detalhes da nova trama).

‘PANTANAL’: ALCIDES ESCONDE DE MARIA ESTUPRO DE TENÓRIO

Desesperada, a mãe de Guta pede para o ex-marido não matar Alcides. Tenório, então, revela parte do seu plano sádico. Bruaca, do lado de fora do quarto, que estará trancado, vai tentar ver o que acontece do lado interno, mas só através dos barulhos tenta entender o que está acontecendo.

A cena não deve ser mostrada, já que a câmera focará nos olhos de Maria Bruaca enquanto Alcides urra de dor. Após o estupro, o peão vai aparecer machucado e quase desmaiado no chão. “Ele acabou comigo, Maria!”, resume Alcides sem revelar o castigo dado pelo vilão.

Fonte/ Portal Purepeople