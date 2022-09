Final da Copa do Brasil: torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo de volta

Os torcedores que transferiram o Pacote Maracanã de 2020 para 2022 já estavam com ingressos garantidos no carrinho de compras. Os que possuem convidados puderam comprar bilhetes extras.

Flamengo e Corinthians decidem a Copa do Brasil em dois jogos. O primeiro será disputado em 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O derradeiro está marcado para sete dias depois, no mesmo horário, no Maracanã. Igualdade de placares leva a disputa do título para os pênaltis.

G1