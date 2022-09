Final da Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo definem carga de ingressos para visitantes

- Publicidade -

As diretorias de Corinthians e Flamengo definiram a carga de ingresso para as torcidas visitantes nos dois jogos da final da Copa do Brasil, marcados para os dias 12 e 19 de outubro.

Na primeira partida, na Neo Química Arena, serão 2,8 mil torcedores do Flamengo. Na segunda, no Maracanã, o Timão terá 3,8 mil torcedores presentes.

Desta vez, a quantidade de ingressos destinados à torcida visitante será proporcional à capacidade de cada estádio. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pelo ge.

No confronto entre as duas equipes no mata-mata da Libertadores, esse assunto causou controvérsia no lado corintiano.

Na ocasião, por conta do regulamento da competição, as cargas tinham que ser iguais para os dois jogos. Após um acordo entre as diretorias, quatro mil flamenguistas estiveram na arena do Corinthians, nos 2 a 0 para o time carioca, e quatro mil corintianos foram ao Maracanã no jogo de volta das quartas de final.

A decisão rendeu críticas por parte da torcida do Timão ao presidente Duilio Monteiro Alves. Durante a partida, os torcedores rubro-negros ocuparam quase a parte inteira da arquibancada atrás de um dos gols da arena.

No Maracanã, por outro lado, os quatro mil corintianos ficaram na parte de cima de um dos escanteios do setor sul.