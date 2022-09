Filhos de Shakira já convivem com a nova namorada do pai

- Publicidade -

Os filhos de Shakira com Gerard Piqué, Milan e Sasha, já convivem com a nova namorada do pai, Clara Chia Martí. Segundo o paparazzo espanhol Jordi Martín, os meninos conhecem Clara há muito tempo, desde que eles começaram a frequentar a produtora de eventos Kosmos, propriedade do jogador do Barcelona.

Em entrevista ao programa latino “El Gordo y la Flaca”, da emissora Univisión, Martín comentou:

“Aparentemente eles se dão bem porque quando Piqué os leva para os escritórios da Kosmos, é Clara quem cuida deles”, relatou.

Jordi Martín afirmou que Clara continua trabalhando na Kosmos, e mais: ela já está morando com Piqué no apartamento de solteiro dele, no centro de Barcelona. Ou pelo menos, está passando bastante tempo com o jogador em seu novo endereço.

O paparazzo, que foi quem descobriu o romance do jogador, explicou ainda que, segundo as suas fontes, a forma como o futebolista e Clara Chía supostamente se conheceram e começaram o seu romance foi quando Piqué ofereceu uma festa para todos os funcionários da Kosmos.

Recentemente, através de seus advogados, Gerard Piqué criticou a forma como a imprensa está assediando sua família e seus filhos.