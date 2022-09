Filho de Hebe revela conversa e diz se Hebe morreu com mágoa de Silvio Santos

- Publicidade -

Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo, revelou como ficou a relação da apresentadora com Silvio Santos após ela encerrar o seu contrato com o SBT por brigas com o Dono do Baú. Segundo ele, Silvio e Hebe tiveram uma conversa pouco antes da morte da veterana.

Ao Balanço Geral de São Paulo, Marcello contou detalhes sobre a conversa entre Hebe e Silvio antes da morte da artista, e garantiu que a apresentadora não partiu com mágoas do empresário.

“Dá para dizer que a Hebe morreu com mágoa do Silvio Santos?”, questionou Fabiola Reipert. Camargo negou a informação: “Não, jamais.”

“Minha mãe tinha uma admiração, um respeito tão grande pelo Silvio que, quando ela estava no hospital, eu estava ali do lado dela, o Silviou no celular dela. Nossa, aquilo para ela [foi ótimo]. Ela tirou os negócios [aparelhos do braço], foi melhor que qualquer quimioterapia”, explicou o jornalista.

Hebe Camargo saiu do SBT em 2010 após Silvio Santos propor uma redução no salário da veterana. Em 2011, ela estreou um programa na RedeTV! e ficou no canal até 2012. Ela morreu no mesmo ano, em 29 de setembro.

Metrópoles