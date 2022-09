Filho de Faustão, de 18 anos, fala sobre namoro com modelo mais velha

- Publicidade -

O filho de Faustão surpreendeu fãs quando, aos 17 anos, assumiu um relacionamento com a modelo Schynaider Moura, de 34 anos. Os dois tornaram a união pública em janeiro de 2022. Agora, quase nove meses depois, João Guilherme Silva fez uma avaliação sobre o namoro em entrevista à Quem.

“Eu sempre brinco que eu sou o mais velho da relação e ela mais menina”, brincou o herdeiro do apresentador. Ele explicou que sempre teve amigos mais velhos e que a relação dos dois pode ter sido estranha para as pessoas, mas para ele é algo natural.

“O círculo social, de amizade, sempre foi muito parecido. Então, para quem estava próximo [do casal] foi algo natural e para mim foi maravilhoso”, assegurou. João também se divertiu com as reações das pessoas e afirmou que cada uma lida de uma forma.

“Acho que quando foge um pouco do que falam que é o convencional, às vezes a pessoa se assusta. Mas o que vale é a relação dos dois, o carinho e o amor.”

O primogênito de Fausto Silva ressaltou ainda que a namorada é uma “super mãe” e que gosta de acompanhar a forma como ela cria as três filhas.

Metrópoles