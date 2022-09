Fies: saiba como renegociar seu débito

- Publicidade -

O estudante que está com dívidas atrasadas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pode pagar os valores com ótimos descontos. O programa de renegociação de débitos foi regulamentado pelo governo neste ano e segue disponível para mais de um milhão de estudantes.

De acordo com reportagem do G1, um engenheiro cvil de 28 anos e desempregado desde 2018, quando finalizou sua graduação em Engenharia Civil, conseguiu quitar o débito com 97% de desconto. A dívida de quase R$ 70 mil ficou por apenas R$ 5,8 mil, parcelada em 10 vezes.

“Em fevereiro, meus amigos me contaram sobre a renegociação e assim que o prazo passou a valer eu fui atrás. Foi muito fácil, fiz pela internet mesmo”, relata.

O Fies é um programa de financiamento que atende estudantes matriculados em cursos superiores presenciais não gratuitos. O pagamento começa após a formatura no respectivo curso, e aqueles que atrasam a parcela por mais de 90 dias são considerados inadimplentes.

Regras da renegociação

O prazo para contratação da renegociação começou no dia 1º de setembro e vai até 31 de dezembro, pela internet, no canais digitais dos agentes financeiros (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil). A oferta não está disponível para todos aqueles que financiaram seus estudos, apenas para contratos fechados até o final de 2017.

O valor do desconto varia conforme o perfil do contratante e pode chegar até 99%. Veja as opções:

Financiamento em dia: desconto de 12% no saldo devedor para pagamento à vista.

Financiamento com atraso de 90 dias: desconto de 12% do valor principal mais encargos zerados para pagamento à vista. Isenção de todos os encargos, sem desconto no valor principal, para parcelamento em até 150 vezes (valor mínimo de R$ 200 por mês).

Financiamento com atraso superior de 365 dias feito por estudante ex-beneficiário do Auxílio Emergencial ou inscrito no CadÚnico: desconto de 92% no total da dívida para pagamento à vista.

Financiamento com atraso superior 5 anos feito por estudante ex-beneficiário do Auxílio Emergencial ou inscrito no CadÚnico: desconto de 99% no total da dívida para pagamento à vista.

Contratantes que estavam em processo de quitação em 30 de dezembro de 2021, mas atrasaram o pagamento em mais de 90 dias, podem obter desconto de até 99% do valor total. Cerca de 2 milhões de pessoas devem ser contempladas.