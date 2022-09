FFAC divulga a tabela do 2° do Campeonato Acreano Feminino de Futebol

- Publicidade -

Na última Sexta-Feira, 2, a Federação de Futebol do Acre a ( FFAC ) divulgou a tabela do segundo turno do Campeonato Acreano Feminino, a primeira fase da competição vai até o dia 3 de outubro com as equipes se enfrentando entre si dentro dos grupos.

O returno do campeonato terá início no dia 15 de setembro, com rodada dupla no estádio Antônio Aquino Lopes o (Florestão) na capital Rio Branco. As equipes que entrarão em campo no dia 15 são: Adesg x Galvez e Vasco da Gama x Assemurb.

Conforme o regulamento, as equipes classificadas para a fase de mata mata, irão se enfrentar entre si dentro dos seus respectivos grupos. A equipe que ficar melhor classificada em cada chave avança para decidir o título do returno no dia 6 de outubro.

Caso o vencedor dos dois turnos sejam diferentes, haverá um jogo para conhecermos a equipe campeã da temporada 2022, a partida acontecerá no dia 10 de outubro.