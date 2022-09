Feminicídio: Homem invade escola e esfaqueia mulher no pescoço; veja o vídeo

- Publicidade -

Uma funcionária da empresa terceirizada que presta serviços de limpeza na Escola Estadual Neutel Maia, identificada por Adriana do Nascimento Araújo, de 35 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio, na manhã desta quarta-feira (14).

Conforme informações, o homem seria ex- namorado de Adriana, identificado por Jairo da Silva Cordeiro, de 28 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

Na manhã desta quarta, por volta das 08:30h, o acusado resolveu ir até o colégio, armado com uma arma branca (faca), e desferiu um único golpe no pescoço da vítima.

Segundo testemunhas, o rapaz queria se reconciliar com a mulher, mas como teve o pedido negado, sacou a faca e tentou degolar Adriana. Após esfaquear a vítima, o homem fugiu.

As imagens do circuito interno da escola mostra o momento exato que Jairo golpeia a vítima. Adriana recebe a facada e coloca logo a mão no pescoço e sai correndo em direção contrária do seu algoz.

Colegas de trabalho da vítima, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a viatura de suporte avançado (02), para socorrer a mulher e prestar os atendimentos de urgência no local.

Após estabilizarem a vítima, os paramédicos do Samu, encaminharam Adriana Souza para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Prisão

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), juntamente com uma equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), se deslocaram até a escola, onde buscaram informações sobre o possível autor do crime, e em seguida saíram em diligências para tentar prender o suspeito.

Após algumas horas de buscas, o acusado da tentativa de feminicídio foi encontrado no bairro Sobral, região periférica de Rio Branco. Onde ao ser abordado, recebeu voz de prisão em flagrante. Com ele, a polícia encontrou a faca tipo peixeira que ele tentou matar a ex-namorada.

Após a prisão, Jairo Cordeiro foi encaminhado e entregue na DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção á Pessoa), onde será ouvido pelo delegado e em seguida ficará á disposição da justiça.