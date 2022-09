“Feia e vulgar”, diz Michelle Bolsonaro a Bruna Marquezine após a atriz criticar o presidente Bolsonaro

- Publicidade -

Michelle Bolsonaro, esposa do atual Presidente da República, usou suas redes sociais para criticar Bruna Marquezine. Em uma publicação, ela denotou o look usado pela atriz no desfile da grife Burberry na Semana de Moda de Milão, e gerou polêmica na web.

“A pessoa gosta de ser feia e vulgar”, escreveu a primeira-dama. Rapidamente, com a grande repercussão que comentário teve, Michelle resolveu apagar o comentário, no entanto, ele já havia sido espalhado pela internet.

As críticas de Michelle vieram após Bruna criticar o governo de Bolsonaro. Em uma entrevista a Veja, a artista ressaltou que não apoia a reeleição do candidato do Partido Liberal, além de declarar não ter medo de se posicionar. “O país na situação em que está, se preocupar com seguidor é se preocupar com algo irrelevante. A gente tem que estar preocupado em salvar nossas vidas! Eu penso: daqui a dez anos, vou ter orgulho de ter me calado (politicamente) por medo de perder contrato ou seguidor? Ou vou ter orgulho de tudo que fiz de relevante à sociedade? Quero cumprir meu papel de artista, porque todo artista tem um papel social. E eu sei dos meus privilégios”, disse.

Bruna, que declarou publicamente seu voto em Lula, esclarece os motivos que a levaram a tomar essa decisão: “Hoje, é muito claro, nas pesquisas, que essa terceira via não vai ao segundo turno. Sabendo disso, em hipótese alguma, voto ou votei no Bolsonaro. A gente precisa fazer o que for necessário para tirar essa pessoa do poder. A única pessoa que pode fazer isso é o Lula”.

Fonte: Jetss